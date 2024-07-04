Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Какую пользу приносят болота?

Какую пользу приносят болота?

Что такое болото? Сразу вспоминается грязь, неприятный запах, камыши, гнилая вода, комары и гнус, лягушки, мох… Мы привыкли считать болота бесполезными, даже вредными.

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