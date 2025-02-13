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SpaceX выполнила самый долгий прожиг верхней ступени Starship

SpaceX выполнила самый долгий прожиг верхней ступени Starship

Самые долгие статические огневые испытания верхней ступени Starship / © SpaceX Испытание было дольше, чем обычно, потому что инженерам потребовалось испытать новое оборудование и проверить работу двигателей на разных уровнях тяги, имитирующих условия реального полета.

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