Онколог перечислил симптомы "незаметного" поражения организма раком

Как сообщает "АиФ", член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов в беседе с журналистами перечислил четыре симптома, которые могут свидетельствовать о развитии в организме человека опасного онкологического заболевания .
Как сообщает "АиФ", член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов в беседе с журналистами перечислил четыре симптома, которые могут свидетельствовать о развитии в организме человека опасного онкологического заболевания .
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