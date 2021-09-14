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Онколог перечислил симптомы "незаметного" поражения организма раком

Онколог перечислил симптомы "незаметного" поражения организма раком

Как сообщает "АиФ", член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов в беседе с журналистами перечислил четыре симптома, которые могут свидетельствовать о развитии в организме человека опасного онкологического заболевания .

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