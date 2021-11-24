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Какой матч сломал Семака и «Зенит»? Ноль побед на выезде в ЛЧ за три года - мрак

Какой матч сломал Семака и «Зенит»? Ноль побед на выезде в ЛЧ за три года - мрак

В сентябре 2019-го «Зенит» не суперзрелищно, зато вполне достойно боролся с «Лионом» на его поле. Игра закончилась 1:1 (можно было побеждать), а лигочемпионская статистика Семака стала крайне солидной: 2:1 в Дортмунде, очко во Франции - ни одного гостевого поражения.

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