Какой матч сломал Семака и «Зенит»? Ноль побед на выезде в ЛЧ за три года - мрак

В сентябре 2019-го «Зенит» не суперзрелищно, зато вполне достойно боролся с «Лионом» на его поле. Игра закончилась 1:1 (можно было побеждать), а лигочемпионская статистика Семака стала крайне солидной: 2:1 в Дортмунде, очко во Франции - ни одного гостевого поражения.