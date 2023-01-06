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Снегопад в Петербурге выявил неготовность Смольного к уборке улиц и тротуаров

Снегопад в Петербурге выявил неготовность Смольного к уборке улиц и тротуаров

На улицах Петербурга 6 января отсутствует снегоуборочная техника после обильного снегопада. Об этом можно судить как по многочисленным свидетельствам очевидцев, так и по интерактивной карте активности специализированной техники на городских улицах.

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