Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая

Алексей Дитякин/ТАСС Правительство России исключило праздничный концерт на Красной площади из плана мероприятий по подготовке и проведению прадзнования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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