В Госдуме сообщили, что участники СВО освобождены от уплаты налога в 2024

Согласно информации, представленной РИА Новости членом комитета Госдумы по социальной политике Светланой Бессараб, в 2024 году участники специальной военной операции и члены их семей будут освобождены от уплаты налога на имущество.
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