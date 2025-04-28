Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 апреля указала на экстремистский характер идеологии Киева в связи с одобрительным высказыванием президента Украины Владимира Зеленского об осуществлении терактов на территории России.
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