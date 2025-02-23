Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Йошкар-Олы

Военнослужащие рассказали школьникам о героических подвигах защитников Отечества, о важности сохранения исторической памяти и роли военной полиции в обеспечении правопорядка и безопасности в Вооружённых Силах Российской Федерации.
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