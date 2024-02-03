Какой праздник в России отмечают 4 февраля 2024 года можно узнать из календаря памятных дат Алина ВеременчукЧтобы узнать, какой праздник отмечается в Российской Федерации в воскресенье, 4 февраля 2024 года, наиболее просто обратиться к календарю памятных дат страны.