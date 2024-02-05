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Песков не увидел новизны в предложении создать военный союз в Европе без США

Песков не увидел новизны в предложении создать военный союз в Европе без США

Global Look Press/Bernd Wüstneck/dpa Идея создания странами Европы военного союза без участия США не является новой, однако до сих пор ее не удавалось реализовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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