Песков не увидел новизны в предложении создать военный союз в Европе без США

Global Look Press/Bernd Wüstneck/dpa Идея создания странами Европы военного союза без участия США не является новой, однако до сих пор ее не удавалось реализовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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