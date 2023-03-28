Страна и люди

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НАУЧУ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ – ДОРОГО: КТО ПРИКРЫВАЕТ ВРАГОВ ГОСУДАРСТВА

НАУЧУ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ – ДОРОГО: КТО ПРИКРЫВАЕТ ВРАГОВ ГОСУДАРСТВА

ФОТО: ФОТО: ANDRII YALANSKYI/SHUTTERSTOCK.COM АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Главред главного рупора русофобии, щедро прикормленный Западом, возжелал промыть мозги будущим работникам стратегической отрасли – и получил трибуну в одном из ведущих вузов России.

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