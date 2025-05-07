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Царьград

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80-летие Победы: 15 тысяч зажгли свечи памяти в центре Якутска

80-летие Победы: 15 тысяч зажгли свечи памяти в центре Якутска

В Якутске на площади Победы более 15 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти", посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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