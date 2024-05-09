Chainlink лидирует в рейтинге активности разработчиков

Согласно данным Santiment, проект Chainlink лидирует в рейтинге деятельности разработчиков - она более чем вдвое превышает активность ее ближайшего конкурента Synthetix, облегчающий создание синтетических активов.
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