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В Москве арестован художник-постановщик сериала «Ликвидация» по делу о госизмене

В Москве арестован художник-постановщик сериала «Ликвидация» по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы постановил взять под стражу художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова в рамках уголовного дела о государственной измене.

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