Россиянам объяснили, как кошки признаются хозяевам в доверии

Медленное моргание и полуприкрытые глаза кошки говорят о ее доверии к человеку. Эксперты советуют ответить питомцу таким же жестом и не навязывать контакт, сообщает Ura.
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