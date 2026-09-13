На фоне угрозы БПЛА Ямал впервые утвердил порядок компенсаций пострадавшим от терактов

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа утвердило порядок компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта, а также при пресечении теракта правомерными действиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии