Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

78 подписчиков

На фоне угрозы БПЛА Ямал впервые утвердил порядок компенсаций пострадавшим от терактов

На фоне угрозы БПЛА Ямал впервые утвердил порядок компенсаций пострадавшим от терактов

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа утвердило порядок компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта, а также при пресечении теракта правомерными действиями.

Вернуться к статье