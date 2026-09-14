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За рулем

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Овечкин выбрал SINTEC

Овечкин выбрал SINTEC

 Сотрудничество построено на высоких амбициях, многолетнем стремлении к лидерству и любви к спорту. Фундаментом для нового союза, помимо безупречного качества продукции, стала вовлеченность бренда в развитие хоккея по всей России.

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