Росстат: Ввод жилья в России снизился на 14% в январе-августе 2026

В январе-августе 2026 года объём введённого жилья в России уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 58,1 млн кв.
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