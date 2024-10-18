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"Торпедо" одержало победу над "Нефтехимиком" в овертайме

"Торпедо" одержало победу над "Нефтехимиком" в овертайме

Накануне в Нижнем Новгороде состоялся матч "Торпедо" - "Нефтехимик": счёт 5:4 в пользу хозяев."Торпедо" одержало победу в матче с "Нефтехимиком" 17 октября, встреча прошла во дворце спорта "Нагорный".

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