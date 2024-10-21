Автобус №69 в Архангельске вновь ходит по старому маршруту

Это стало возможным благодаря запуску движения транспорта по Обводному каналу. В компании-перевозчике сообщили, что с 20 октября движение по Обводному каналу возобновилось по прежнему маршруту № 69: улица Воскресенская — проспект Обводный канал — улица Гагарина в обоих направлениях.
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