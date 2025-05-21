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Премьера спектакля «Дядя Ваня» в постановке Юрия Иоффе на Малой сцене Театра Маяковского: «Я был светлою личностью, от которой никому не было светло…»

Премьера спектакля «Дядя Ваня» в постановке Юрия Иоффе на Малой сцене Театра Маяковского: «Я был светлою личностью, от которой никому не было светло…»

В год 165-летия Антона Павловича Чехова признанный мэтр Русского психологического театра Юрий Иоффе сделал театралам по-настоящему бесценный подарок – 17 и 18 мая на Малой сцене Театра Маяковского режиссёр-постановщик представил премьеру спектакля «Дядя Ваня».

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