В Иркутске 10-летнему мальчику заменили часть мочеточника аппендиксом

В Иркутской областной детской клинической больнице хирурги провели уникальную операцию по замене пораженного мочеточника десятилетнему мальчику из Тывы с использованием его собственного аппендикса, сообщили в областном правительстве.
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