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В Кировграде подвели предварительные итоги операции «Грузовик»

В Кировграде подвели предварительные итоги операции «Грузовик»

МОтд МВД России Кировградское BrisperСотрудники Госавтоинспекции Кировграда подвели предварительные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик», направленного на выявление нарушений среди водителей грузового транспорта.

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