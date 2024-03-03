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Дело "Лайф-из-Гуд" – "Гермес" — "Бест Вей": подсудимые отвергли все обвинения

Дело "Лайф-из-Гуд" – "Гермес" — "Бест Вей": подсудимые отвергли все обвинения

27 февраля в Приморском районном суде города Санкт-Петербурга началось рассмотрение по существу резонансного уголовного дела №1-504/24, связываемого следствием с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей".

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