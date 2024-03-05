stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

3 подписчика

Русский язык в GTA6, оптимизация Alan Wake 2, ИИ-арт в играх Owlcat, детали о новой игре DON’T NOD…

Русский язык в GTA6, оптимизация Alan Wake 2, ИИ-арт в играх Owlcat, детали о новой игре DON’T NOD…

Rockstar открыла вакансию тестировщика русской локализации, художники осудили студию Owlcat за вакансию с упоминанием нейросетей, взлома Epic Games всё же не было, Alan Wake II получит патч для улучшения работы на старых видеокартах NVIDIA, Xbox готовит шоу с играми студий партнёров, DON’T NOD рассказала побольше о Lost Records: Bloom & Rage, по Mass Effect выпустят кооперативную настолку, The Thaumaturge вышла в релиз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх