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Какая пощечина? Макрон просто снова упал с лестницы

Какая пощечина? Макрон просто снова упал с лестницы

— Слухи о домашней ссоре, обернувшейся неприятностями, сегодня развеялись раз и навсегда, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон убедительно заверил журналистов, что всего лишь в очередной раз упал с лестницы.

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