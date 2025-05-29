Медведев: Участь «убогого рейха» предрешена, непонятно, кому Украина будет нужна

Надо завершить победой России специальную военную операцию на Украине и уничтожить киевский неонацистский режим, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание.
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