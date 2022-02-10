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Юрист Пацев рассказал, что грозит Валиевой в случае положительного допинг-теста

Допинговый скандал стал причиной переноса медальной церемонии. Издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпийских играх в Пекине стал тест на допинг российской фигуристки Камилы Валиевой.

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