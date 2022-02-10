Юрист Пацев рассказал, что грозит Валиевой в случае положительного допинг-теста

Допинговый скандал стал причиной переноса медальной церемонии. Издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпийских играх в Пекине стал тест на допинг российской фигуристки Камилы Валиевой.
Допинговый скандал стал причиной переноса медальной церемонии. Издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпийских играх в Пекине стал тест на допинг российской фигуристки Камилы Валиевой.
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