Мирные переговоры окажутся безрезультатными якобы потому, что страны западного блока не прекратят вооружать Украину.
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