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Британский министр в Одессе обещает провал переговоров в Стамбуле

Британский министр в Одессе обещает провал переговоров в Стамбуле

Мирные переговоры окажутся безрезультатными якобы потому, что страны западного блока не прекратят вооружать Украину.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пока таксисты Таксы думают, воевать или не воевать с нами! Веское слово за президентом Путиным, дать или не дать ИМ пендаля, будет известно после Стамбульских переговоров!😜👈🤪
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10 час.
Россиянин
Пора, пора шарахнуть по тоннелю под Ламаншем. Англосаксы не успокоятся, пока не получат оплеуху.
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7 час.
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