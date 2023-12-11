К оренбургскому бизнес-омбудсмену поступило коллективное обращение предпринимателей областного центра

Проблема, с которой столкнулись представители бизнеса, связана с установкой в 2023 году весовых ограничений для проезда по путепроводной развязке, расположенной на пересечении улиц Донгузская и Беляевская областного центра.
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