Бывшее здание роддома № 2 остается в системе здравоохранения

Завершена реорганизация родильного дома № 2 в Новосибирске. Здание роддома остается в системе здравоохранения, в нем разместится филиал поликлиники № 2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобретено новое оборудование.
Завершена реорганизация родильного дома № 2 в Новосибирске. Здание роддома остается в системе здравоохранения, в нем разместится филиал поликлиники № 2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобретено новое оборудование.
Свежие комментарии