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Бывшее здание роддома № 2 остается в системе здравоохранения

Бывшее здание роддома № 2 остается в системе здравоохранения

Завершена реорганизация родильного дома № 2 в Новосибирске. Здание роддома остается в системе здравоохранения, в нем разместится филиал поликлиники № 2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобретено новое оборудование.

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