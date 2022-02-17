Storyone

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Из одной крайности в другую. Как говорят в народе - заставь дурака богу молиться ...Почему спорт вред...
  • Россиянин
    Сволочь ОБЫКНОВЕННАЯ.Чехия: 5 основных...
  • Геннадий Бережнов
    Не известно когда. Видимо когда минские соглашения "мы выполним" а не Киев и проблема отпадёт. Для этого нужно все во...Когда Россия приз...

Шваберы давят. Обсуждение в Госдуме отмены наличных. Чем это грозит?

Шваберы давят. Обсуждение в Госдуме отмены наличных. Чем это грозит?

Оцифровка, кур-кодирование, учет и контроль граждан России в 2022 г. продолжаются шустрыми темпами, под «музыку» действующего теперь при Правительстве РФ Центра четвертной промышленной революции – сетевой структуры Всемирного экономического форума.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх