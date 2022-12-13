Энциклопедия Техники

431 подписчик

Максиму Алексеевичу Пуркаеву не повезло оказаться в Германии военным атташе при полпредстве СССР в августе 1939 по февраль 1940 год

Максиму Алексеевичу Пуркаеву не повезло оказаться в Германии военным атташе при полпредстве СССР в августе 1939 по февраль 1940 год

﻿﻿Максиму Алексеевичу Пуркаеву не повезло оказаться в Германии военным атташе при посольстве СССР с августа 1939 по февраль 1940 года - период, когда немецкие войска вели наступление на Польшу и в воздухе пахло надвигающейся войной с Советским Союзом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх