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Суд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому

Суд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому

Приговор в отношении призывавшего убивать русских бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) был отменён решением Московского городского суда.

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