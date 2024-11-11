Суд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому

Приговор в отношении призывавшего убивать русских бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) был отменён решением Московского городского суда.
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