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Миколог Филиппова назвала 2026 год самым негрибным за 30 лет

Миколог Филиппова назвала 2026 год самым негрибным за 30 лет

Грибной сезон 2026 года оказался самым скудным за последние 30 лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила миколог и гендиректор сети «Грибная аптека» Ирина Филиппова.

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