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Регионы России

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Рамзан Кадыров осудил удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда

Рамзан Кадыров осудил удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда

Глава Чечни Рамзан Кадыров категорически осудил ракетные удары движения «Ансар-Аллах» (хуситы) по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

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