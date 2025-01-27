Александр Лукашенко: Уверенная победа на выборах в Белоруссии

В Белоруссии завершились президентские выборы с явкой 85,70 процента. За пост боролись Александр Лукашенко и представители различных партий, включая Олега Гайдукевича, Александра Хижняка, Сергея Сыранкова и беспартийную Анну Канопацкую.
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