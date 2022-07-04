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Аналитик Риттер прояснил будущее Литвы: Не спасёт даже НАТО

Аналитик Риттер прояснил будущее Литвы: Не спасёт даже НАТО

Риттер прибег к образным выражениям, настолько он оказался возмущён действиями прибалтийской страны. "Калининград – это не елочная игрушка! У меня ощущение, что поляки и прибалты такие: "Калининград – это не по-настоящему Россия, поиграем с ним".

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