Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    Какая радость для извращенцев всех мастей.Филипп Лам: «Евро...
  • Лидия Фролова
    Да.. шиш лягушатникам  и Макрону...ЧМ-2022. Финал. А...
  • Марина Петрова
    Хочу, чтобы лягушатники проиграли, еще лучше чтобы в сухую.ЧМ-2022. Финал. А...

Хорхе Вальдано: «Месси заслужил победу на ЧМ, если есть божественная справедливость»

Хорхе Вальдано: «Месси заслужил победу на ЧМ, если есть божественная справедливость»

Хорхе Вальдано считает, что Лионель Месси заслужил победу на чемпионате мира. – Как вы думаете, Месси заслужил победу на чемпионате мира своей карьерой, или эта мысль слишком романтична для реалий современного футбола? – Многие об этом говорят.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх