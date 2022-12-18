Хорхе Вальдано: «Месси заслужил победу на ЧМ, если есть божественная справедливость»

Хорхе Вальдано считает, что Лионель Месси заслужил победу на чемпионате мира. – Как вы думаете, Месси заслужил победу на чемпионате мира своей карьерой, или эта мысль слишком романтична для реалий современного футбола? – Многие об этом говорят.