На село Петропавловка в Воронежской области сошел боеприпас самолета ВКС РФ

Пострадавших, по сведениям местных властей, нет, разрушения получили несколько строений. О нештатном сходе авиационного боеприпаса сообщили в МинобороныВ Воронежской области несколько домов пострадали от нештатного схода авиационного боеприпаса.
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