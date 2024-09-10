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Не отдадим Одессу на растерзание нацистам! Киев готовит «армию вторжения»

Не отдадим Одессу на растерзание нацистам! Киев готовит «армию вторжения»

Не отдадим Одессу на растерзание нацистам! 44,2K прочтений Сегодня По сведениям, которые поступают от пророссийского сопротивления, в Николаевской и Одесской областях замечено резкое увеличение войсковой группировки ВСУ.

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