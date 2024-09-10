Не отдадим Одессу на растерзание нацистам! Киев готовит «армию вторжения»

Не отдадим Одессу на растерзание нацистам! 44,2K прочтений Сегодня По сведениям, которые поступают от пророссийского сопротивления, в Николаевской и Одесской областях замечено резкое увеличение войсковой группировки ВСУ.
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