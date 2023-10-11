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Министр обороны Израиля Галант "снял все ограничения" в рамках борьбы с ХАМАС

Министр обороны Израиля Галант "снял все ограничения" в рамках борьбы с ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант, который считается главным проводником радикальных мер в отношении палестинцев и ранее назвавший членов ХАМАС "животными", фактически дал полный карт-бланш своим солдатам, заявив, что он снимает "все ограничения в рамках борьбы" с палестинской группировкой, сообщает CNN.

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