Глава судей РФС допустил проверки на полиграфе: «Есть арбитры, которые думают, что смогут быстро обогатиться через ставки»

Глава судейского комитета РФС высказался о проверке арбитров на полиграфе. — Практика проверки судей на полиграфе осталась в прошлом? — Никогда не говори «никогда», но мы надеемся, что показали субъектам футбола, что РФС испытывает нулевую толерантность по отношению к предвзятому судейству и договорным матчам.
Популярные статьи
- Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»
- «Мы русские и должны быть со своей страной. Кто нас там ждет?» Семшов на вопрос о желании уехать из России
- Ари: «УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию»
Свежие комментарии