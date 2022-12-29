Глава судей РФС допустил проверки на полиграфе: «Есть арбитры, которые думают, что смогут быстро обогатиться через ставки»

Глава судейского комитета РФС высказался о проверке арбитров на полиграфе. — Практика проверки судей на полиграфе осталась в прошлом? — Никогда не говори «никогда», но мы надеемся, что показали субъектам футбола, что РФС испытывает нулевую толерантность по отношению к предвзятому судейству и договорным матчам.