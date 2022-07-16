В Киевском районе Донецка под обстрел ВФУ попала семья

В Киевском районе Донецка под обстрел Вооруженных формирований Украины (ВФУ) попала семья. Женщина погибла, мужчина и ребенок ранены, сообщили в субботу, 16 июля, в Telegram-канале штаба Территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).