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Царьград

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Вывод Дугина после беседы Путина и Трампа: "Украина – наша. И всё"

Вывод Дугина после беседы Путина и Трампа: "Украина – наша. И всё"

Философ Александр Дугин сделал выводы после разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

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