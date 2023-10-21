Российские чиновники будут ездить на китайских машинах

Модели китайского бренда Haval вошли в список автомобилей для приоритетного использования российскими госслужащими, подготовленный в министерстве промышленности и торговли РФ, передает информагентство Синьхуа.
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