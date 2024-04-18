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Тухель – первый немец, выходивший в 1/2 финала ЛЧ с тремя разными клубами

«Бавария» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Арсеналом» (1:0, 2:2). Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель стал первым в истории немцем, достигшим этой стадии турнира с тремя разными клубами, ранее – с «Челси» и «ПСЖ».

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