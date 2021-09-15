Какую силу имеет педофильское лобби

Медвежий уголПолитикаКакую силу имеет педофильское лобби Слишком часто стали повторяться подобные преступления, и естественная реакция и власти, и общества - ужесточение наказания.Вернуться к статье165НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНННадежда НикитинаСтранные какие то рассуждения: лечить, изолировать, изучать и пр. ...? Это уже конченые нелюди. Изолировать на острова-смех. Психологи, сексологи-зачем, деньги тратить? Чушь во всех этих рассуждениях. Эти "товарищи" уже хлам от человека. Ничто их не изменит-садисты. Насиловать и убивать детей, это как? Изучать природу этого педафилистического явления зачем, кому это надо? Кормить пожизненно, ну... на худой конец, а так физически избавляться. Иначе самосудов будет больше.ССветланаДаже уничтожая/казня каждый раз педофилов, мы каждый раз будем иметь или покалеченную психику детей (с большой долей вероятности получить в будущем нового педофила) или трупы детей. Так в чем вы усмотрели странность в предложении изучать педофелию как отклонение организма, а не просто уничтожать носителей таких отклонений?НННадежда НикитинаПросто не надо забалтывать вопрос как таковой. Если бы у вас изнасиловали и зверски убили дочку или внучку, чтобы вы делали, как реагировали? Я бы своими руками разорвала не смотря на светящий срок. А, чтобы не калечили психику надо заниматься профилактикой и работой с детьми. Есть службы которые, увы, не работают с не благополучными семьями. Есть эти мерзкие соц. сети. Есть недоработка полиции. Ну, и общий нравственный уровень, который фактически умышленно рушат. А уж исследования педофилов дело 20-е.И потом я написала, что можно и пожизненно и изучайте, только это бесполезно. Может вы из таких исследователей7 Как то так.Вика КалиниченкоА поименно назвать депутатов, поддерживающих лоббистов против ужесточения закона о педофилии и введении за педофилию смертной казни, слабо?????Михаил ЕграшинУ них поименно не принято. Только фракциями.Вика КалиниченкоСтрана же должна знать таких героев!ААлександрСловоблудие. Как и с пенсиями, и с приватизацией, и с мигрантами, откинувшими страну к общинно-родовому строю. Какая-то обреченность во всем этом. Неужели теперь это наш удел? Гипертрофированная прозрачность выборов, показавшая все убожество избранников и облепивших органы госуправления, и полная закрытость дел тусовки, спешно набивающей офшорные кубышки. Куда катимся?Олег АрхиповВот на хрена этих педофилов изучать,изолировать !? К стенке,и нет проблемы,тысяч 10 расстрелять публично и этого зла уменьшится в разы.Как пример-случай с немецким генералом безбилетником в трамвае,поймали,вывели на остановке и расстреляли,так немцы до сих пор не мыслят себе зайцем прокатиться.Майя MajaА вы думаете что пидофилы это только от плохого воспитания и вседозволенности? Психиатрия так не считает. То что происходит с психикой мужчин последние десятилетия, это не просто деградация, это изменения на генном уровне. Поэтому надо изучать в любом случае.ССветланаВы серьёзно не понимаете природы сексуальности человека и её отклонений?Олег АрхиповПри чём тут "сексуальная природа" ?,всё просто-это излишество от "переедания",как с пищей,например.Олег АрхиповПро "воспитание" и психиатрию я в обще ничего не писал.Написано про способ борьбы с этим злом.ССветланаНда.....пичалька, однако, такое слышать от взрослого половозрастного индивида....Олег АрхиповСама (сам) ты печалька печальная,индивидка возростная,посмотрите на неё.ААнатолийЧто значит осудить педофила на 10-15 лет т.е. за счёт налогов граждан России его содержать. Педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь. И забыть про него!ААлексейНадо законодательно освободить от ответственности человека убившего педофила. Педофилию вызывает полевая сущность астрального плана. Избавить от неё может только продвинутый священник либо настоящий Волхв или Жрец.Комментировать
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