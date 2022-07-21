Связи Овнов, шансы Раков и успех Дев: подробный гороскоп на 22 июля

Связи Овнов, шансы Раков и успех Дев: подробный гороскоп на 22 июля

У ОВНОВ период укрепления связей — как с коллегами, так и с друзьями. Требования окружающих могут оказаться совершенно "не кстати", но выполнить их, видимо, все-таки придется.

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