Связи Овнов, шансы Раков и успех Дев: подробный гороскоп на 22 июля

У ОВНОВ период укрепления связей — как с коллегами, так и с друзьями. Требования окружающих могут оказаться совершенно "не кстати", но выполнить их, видимо, все-таки придется.
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